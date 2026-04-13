El grupo, conformado por cinco menores de edad y dos adultos, había sido reportado como desaparecido desde la mañana del domingo, lo que llevó a las autoridades a activar un amplio operativo de rastreo durante la madrugada de este lunes 13 de abril.

En las labores de búsqueda participaron unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, junto con la Policía Metropolitana de Bogotá, que desplegó drones y el helicóptero Halcón para ubicar a las personas extraviadas.

De acuerdo con el reporte entregado hacia las 4:00 de la madrugada, los organismos de socorro completaban más de 18 horas continuas de operación, luego de que el protocolo de búsqueda fuera activado alrededor de las 2:00 de la tarde del domingo.

Según las autoridades, el grupo habría permanecido refugiado al interior de una cueva mientras era localizado por los equipos de rescate. Posteriormente, las siete personas fueron encontradas y comenzaron el descenso del cerro acompañadas por los organismos de emergencia.

El caso generó preocupación durante varias horas, pero finalmente terminó con un desenlace positivo gracias a la rápida reacción de las autoridades y el trabajo coordinado de los equipos de rescate.