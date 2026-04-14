La denuncia fue hecha por la concejal Claudia Carrasquilla, quien aseguró que el artista se presentó ante reclusos, algunos vinculados a la Oficina de Envigado. También se conoció que el evento habría costado cerca de 500 millones de pesos, incluyendo artistas, logística, licor y otros gastos.

Ante la polémica, Velásquez aseguró que su participación correspondió únicamente a un compromiso artístico. “Actué de buena fe, confiando en la legalidad del evento. No tuve conocimiento previo de situaciones distintas a mi ejercicio profesional”, indicó en un comunicado.

El artista también afirmó que no participó en la organización del evento y manifestó su disposición para colaborar con las autoridades en las investigaciones.