En su despedida, Dávila agradeció a sus compañeros y confirmó su retiro de la política para volver al periodismo. “Solo quiero decirles que los quiero mucho. Les agradezco su cariño y esta oportunidad que me dieron, aprendí muchísimo. Saben que soy una periodista de corazón, de oficio. No me verán en otra campaña”, expresó.

Asimismo, explicó que decidió regresar al medio tras recibir una nueva oportunidad laboral. “Semana me abrió una puerta para volver a este oficio y yo entré. Yo necesito trabajar y aproveché la oportunidad. Tengo que confesarles que me sentí feliz. Es lo que sé hacer”, señaló.

La exaspirante también manifestó su respaldo a Paloma Valencia y le expresó su deseo de verla como la primera mujer presidenta del país. “Siempre estaré para ustedes, no me olviden. Yo no los voy a olvidar. Paloma, quiero verte como la primera mujer presidente de Colombia”, agregó.

Tras enviar el mensaje, Vicky Dávila abandonó el grupo de WhatsApp, marcando así su salida de la llamada gran consulta y su retorno definitivo al periodismo.