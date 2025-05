El pasado miércoles se cumplió el acto de presentación de los resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana del programa Tuluá Cómo Vamos.



De acuerdo con lo explicado por Catalina Beltrán, el trabajo de campo fue realizado entre el 15 de marzo y el 01 de abril de 2025, por la Universidad de Ibagué como firma encuestadora avalada por el Consejo Nacional Electoral. La misma fue realizada a hombres y mujeres residentes de la zona urbana del municipio de Tuluá, indagando por diferentes temas que inciden en la calidad de vida y en aspectos como salud, seguridad, empleo, servicios públicos, optimismo, entre muchos otros temas.

Tulueños orgullosos



Dentro de los resultados más relevantes de esta encuesta, se destacan los siguientes: El 84% de los tulueños se sienten orgullosos de Tuluá, por sexo, las más orgullosas serían las mujeres, por edad, los más orgullosos de su ciudad serían las tulueñas y tulueños entre 56 y 65 años, pertenecientes a los estratos 1 y 2.

Duro para emprender



El 67% de los tulueños manifestó que no es fácil encontrar trabajo en Tuluá, y quienes expresaron que es más difícil, fueron las mujeres, entre 56 y 65 años, del nivel socio económico bajo, es decir, de los estratos 1 y 2.

Así mismo, se le indagó a los tulueños sí consideraban que en Tuluá es fácil emprender una actividad económica con éxito, a lo que el 49% contestó que no es fácil, frente a un 14% que afirmó que si es fácil. Este indicador de opinión desmejoró, ya que en el año 2022 y 2023 un mayor número de tulueños consideró que sí era fácil, con porcentajes de 24 y 20, respectivamente.

No hay confianza



La medición permitió medir que un 61% de los tulueños opinó que las cosas en Tuluá van por mal camino, frente a un 39% que opinó que las cosas van por buen camino. Sí bien la mayoría opinó que las cosas en Tuluá no van bien, este indicador presentaría una mejora frente a los años 2023 y 2022, donde el 73% de los tulueños opino que las cosas iban por mal camino en aquel entonces.

Se siente bien



Cuando se indagó a los tulueños qué estan satisfechos se sienten con Tuluá como una ciudad para vivir, el 79% manifestaron sentirse satisfechos. Los más positivos en este aspecto son los hombres entre 46 y 65 años, de los estratos 1 y 2.

Hay temor



Con relación a la seguridad, 45% de los tulueños manifestaron sentirse inseguros en Tuluá, frente a 40% que manifestó sentirse seguro y un 15% que dijo no sentirse ni seguro, ni inseguro. Quienes más se sienten inseguras en la ciudad, son las mujeres, entre 26 y 34 años de los estratos 5 y 6.

Sin embargo, cuando se pregunta a los tulueños por si han sido o no víctimas de algún delito en el último año, 94% afirma no haber sido víctima de ningún delito, cumpliéndose así la misma tendencia desde hace cinco años momento en el que empieza a realizarse esta encuesta.