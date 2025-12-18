Henao Gómez cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito social, donde se ha destacado durante varios años por su compromiso con la protección de los derechos humanos, especialmente de niños, niñas y adolescentes. Su nombramiento se da en reemplazo de la anterior secretaria de despacho, quien asumirá nuevas funciones en el área de Desarrollo Institucional dentro de la administración municipal.

La nueva secretaria fue directora de la Casa de Protección al Menor Mundo Nuevo, institución en la que permaneció durante varios años liderando procesos de restablecimiento de derechos y acompañamiento integral a población vulnerable. Más recientemente, se desempeñaba como contratista de la Secretaría de Bienestar Social, encargada de coordinar y ejecutar acciones relacionadas con la atención a la niñez y la adolescencia en el municipio.