Una de las estrategias más comunes es la falsa llamada sobre un familiar accidentado, secuestrado o retenido, donde los extorsionistas presionan para exigir dinero de manera inmediata. También se presentan casos de supuestas rifas, premios o beneficios económicos que terminan convirtiéndose en estafas.

Según se ha conocido, cerca del 60 % de estas llamadas serían realizadas desde centros carcelarios, donde los delincuentes logran acceder a datos personales, fotografías, ubicaciones y otra información publicada en internet para perfilar a sus víctimas.

“Sabemos cómo está vestido”, “conocemos su vehículo” o “sabemos dónde vive” son algunas de las frases utilizadas para generar miedo y presión psicológica durante las llamadas.

Frente a esta situación, en el Valle del Cauca se vienen adelantando jornadas de prevención y pedagogía para alertar a la ciudadanía sobre cómo actuar ante este tipo de casos y evitar caer en las trampas de los delincuentes.

La principal recomendación es mantener la calma, no entregar dinero ni información personal y verificar de inmediato cualquier situación con familiares o personas cercanas.

En caso de recibir una llamada sospechosa, las personas pueden denunciar a través de las líneas:

📞 165 del Gaula de la Policía

📞 147 del Gaula Militar

📞 123 de emergencias

Además, especialistas recomiendan ser cuidadosos con la información que se publica en redes sociales, ya que muchos delincuentes utilizan estos datos para planear las extorsiones y hacerlas parecer reales.