De acuerdo con versiones preliminares, la víctima fue interceptada por dos hombres que se movilizaban en motocicleta, quienes le dispararon en repetidas ocasiones antes de huir del lugar.

Tras el atentado, ambulancias de Serviemer y unidades de la Policía atendieron la emergencia y trasladaron a la mujer hasta el hospital local, donde lamentablemente se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables del crimen.