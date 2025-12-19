Durante la jornada académica y reflexiva se trabajó en la construcción del primer pliego de negociación con el enfoque de mujeres cuidadoras, ejercicio que se convierte en pionero en el país que fortalece derechos y promueve la igualdad



«Ustedes representan la fuerza, la dignidad y la valentía de miles de trabajadoras que, con su esfuerzo diario, sostienen el bienestar del Valle del Cauca. Gracias por defender derechos, apoyar a sus compañeras y cuidar los espacios laborales con compromiso”, señaló la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

“Estamos compartiendo con las mujeres que trabajan en la Gobernación del Valle del Cauca, teniendo una agenda amplia en temas como la economía del cuidado y otros que hacen posible que hoy tengamos una fuerza femenina en la gobernación. Sobre todo, queremos generar nuevas oportunidades para las mujeres en la institucionalidad”, indicó por su parte Liza Rodríguez, secretaria General del departamento.



La jornada reunió a funcionarias públicas de diferentes entidades del departamento y contó con la participación de destacadas panelistas invitadas, como Diana Carolina Pava, de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y Lina María Castrillón, de Transparencia por Colombia.



«Para lograr avanzar o disminuir estos desafíos que tenemos, es fundamental la formación, es decir, que las mujeres que nos desempeñamos como servidoras públicas e incluso los servidores públicos, conozcamos a qué hacemos referencia cuando hablamos de economía del cuidado, porque es importante que podamos ponernos los lentes y ver esas desigualdades o cómo se expresan esas ideas en la vida laboral e invitarlas a que puedan participar de estos espacios para que se informen, se formen y puedan actuar con decisión, con criterio y con datos específicos de lo que implica la autonomía económica”, explicó Lina Castrillón, una de las panelistas que tomó parte en la actividad.