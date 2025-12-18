La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) se pronunció oficialmente luego del asesinato de Gilberto Jesús Calao González, director seccional de la entidad en Tuluá, ocurrido en la mañana de este miércoles 18 de diciembre en el barrio El Jazmín, de este municipio del centro del Valle del Cauca.

De acuerdo con información preliminar de la Policía Nacional, Calao González fue interceptado por hombres armados que se movilizaban en motocicleta, quienes le dispararon cuando se dirigía a su lugar de trabajo en una camioneta de su propiedad. El ataque sicarial le causó la muerte de manera inmediata. Los responsables huyeron del lugar y hasta el momento no se reportan capturas.

Tras conocerse el crimen, la DIAN emitió un comunicado desde Bogotá en el que lamentó profundamente el asesinato del funcionario, rechazó de manera categórica el hecho violento y manifestó su confianza en que las autoridades adelanten las investigaciones necesarias para esclarecer los móviles y dar con los responsables.

En el pronunciamiento, la entidad confirmó que Gilberto Jesús Calao González era oriundo de Lorica, Córdoba, abogado de profesión y contaba con especializaciones en Administración Pública y en Instituciones Jurídicas de la Seguridad Social. Además, destacó que durante 16 años hizo parte de la DIAN.

Calao González asumió la Dirección Seccional de Impuestos, cargo que desempeñó durante cerca de cuatro meses.

Como consecuencia de este hecho, la DIAN declaró duelo institucional en la sede seccional de Tuluá y anunció que las citas programadas para este 18 de diciembre serán reprogramadas.

Las autoridades avanzan en las labores investigativas para esclarecer los móviles del homicidio y establecer si el crimen estaría relacionado con el ejercicio de sus funciones. Hasta el momento, no se tiene conocimiento de amenazas previas en contra del director seccional, según información preliminar.

El asesinato de Gilberto Calao González ha generado conmoción en Tuluá y reabre el debate sobre la seguridad de los funcionarios públicos en el país.