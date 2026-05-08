En total serán entregadas 150 becas, cada una con una cobertura del 30 % sobre el valor de la matrícula, para programas académicos en áreas como marketing, relaciones internacionales, finanzas, sostenibilidad, comunicación política, educación, negocios digitales y administración de empresas.

La convocatoria estará habilitada hasta el próximo 20 de mayo de 2026 a las 5:00 de la tarde y está dirigida a profesionales que ya hayan culminado sus estudios de pregrado.

Entre los requisitos establecidos se encuentran tener entre 21 y 65 años, contar con un promedio mínimo de 3.7 sobre 5.0, acreditar al menos 12 meses de experiencia laboral y tener la admisión definitiva por parte de la Universidad Antonio de Nebrija.

Además, los aspirantes que tengan créditos vigentes con el Icetex no podrán encontrarse en mora.

Aunque la beca cubre parte del costo de matrícula, los estudiantes deberán asumir otros gastos como tiquetes aéreos, alojamiento, manutención, seguro médico y trámites migratorios.

Los programas ofertados incluyen maestrías en MBA, marketing digital, análisis de negocios, relaciones internacionales, finanzas avanzadas, sostenibilidad y dirección estratégica de personas, entre otros.