La obra narra la travesía de los personajes, quienes emprenden una búsqueda para encontrar un pez dorado que, según un mito, guarda un tesoro. Durante el recorrido, los protagonistas enfrentan distintos obstáculos en su aventura para hallar el tesoro.

La joven autora invitó a los niños a encontrar diversión en la lectura a través de su libro y explicó que esta obra nace de su gusto por escribir. Según contó, en una ocasión le preguntó a sus padres si podía publicar un libro con sus escritos, y con su apoyo logró hacerlo realidad.

La presentación del libro se realizó en el recinto del Concejo Municipal de Tuluá en el que, desde la presidencia, liderada por el concejal Denny Mejía, se entregó un reconocimiento a la joven escritora por su disciplina y dedicación.

El evento destacó la importancia de fomentar la lectura y la escritura desde temprana edad en Tuluá.