La víctima fue identificada como Norman David Rodríguez Murillo, mecánico del municipio, quien permanece internado en la Clínica San Francisco de Tuluá en estado crítico y bajo sedación profunda.

De acuerdo con sus familiares, los médicos indicaron que deberá permanecer en estas condiciones entre 10 y 15 días, periodo en el que se podrá evaluar con mayor precisión la gravedad de sus lesiones y posibles secuelas.

La familia también expresó su inconformidad, asegurando que hasta ahora no han sido contactados por la Policía Nacional de Colombia ni por otras autoridades para esclarecer lo ocurrido.

Según versiones preliminares, en el accidente estaría presuntamente involucrada una integrante de la institución policial, quien habría abandonado el lugar tras el siniestro. Sin embargo, este punto no ha sido confirmado oficialmente.

El caso continúa en investigación y la comunidad espera avances que permitan establecer responsabilidades.