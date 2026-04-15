El anuncio fue realizado por la gerente Sulay Córdoba Rangel, quien destacó que este logro es resultado del trabajo articulado, la vocación de servicio y el compromiso del talento humano de la institución.

La acreditación evalúa tanto los procesos asistenciales como administrativos, garantizando que los usuarios reciban atención segura, oportuna y con enfoque humano.

Con esta ratificación, el hospital fortalece su compromiso con el mejoramiento continuo y la excelencia en la prestación de servicios, consolidándose como una entidad confiable para la atención de pacientes en Tuluá y el centro del Valle del Cauca.

Este reconocimiento reafirma el posicionamiento del hospital como una de las principales instituciones de salud pública de la región.