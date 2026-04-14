Según la información conocida por El País Cali, las víctimas se movilizaban en una camioneta cuando fueron interceptadas por dos motocicletas. Los atacantes dispararon contra el vehículo y luego lanzaron un artefacto incendiario que provocó un incendio en pocos segundos.

“Nos hicieron un disparo y nos lanzaron una molotov. En cuestión de minutos se incendió el carro. Unos segundos más y nos matan adentro”, relató Andrés Valencia, uno de los sobrevivientes.

Los cuatro líderes lograron salir del vehículo antes de que las llamas consumieran la camioneta. Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer los responsables del ataque.

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