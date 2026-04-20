El evento, organizado por el Club Rotario Tuluá El Lago, reunió a una nutrida participación de corredores en distintas categorías, consolidándose como una de las competencias atléticas más importantes del municipio. Sin embargo, más allá de los resultados, la carrera volvió a destacarse por su enfoque en la inclusión, brindando un espacio donde atletas convencionales y paraatletas comparten el mismo escenario deportivo.

Quiñones fue protagonista no solo por su destacada actuación, sino también por representar el espíritu de lucha y resiliencia que caracteriza a los deportistas paralímpicos. Su victoria en los 5K femeninos es un mensaje claro de que el talento y la disciplina no tienen barreras.

La Rotary Run continúa posicionándose como una plataforma clave para fomentar el deporte incluyente en Tuluá, donde cada paso recorrido es también un avance hacia una sociedad más equitativa.