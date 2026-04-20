Desde el momento del incidente, ocurrido en el barrio Prados de la Victoria, familiares, amigos y miembros de la comunidad han mantenido la búsqueda de manera ininterrumpida en el afluente y zonas aledañas. Sin embargo, tras cuatro días de esfuerzos, las labores no han arrojado resultados positivos.

Ante la falta de avances, los familiares del menor han reiterado su llamado urgente a las autoridades y organismos de socorro, solicitando apoyo con personal especializado y equipos técnicos que permitan intensificar el rastreo. Según indican, la ausencia de estos recursos ha dificultado una búsqueda más efectiva.

Pese a la incertidumbre, la comunidad continúa acompañando a la familia y sumándose a las labores con la esperanza de encontrar al joven.

La familia insiste en que cada minuto es determinante y solicita intervención inmediata de entidades con experiencia en este tipo de emergencias. Asimismo, se hace un llamado a la ciudadanía para compartir la información y contribuir a visibilizar el caso, con el fin de agilizar la llegada de apoyo especializado.