El anuncio se produjo en los minutos finales del espectáculo realizado en el Empire Polo Club, cuando las pantallas del escenario mostraron el mensaje “Nos vamos de tour”, seguido de la confirmación de la propia artista ante miles de asistentes y una audiencia global que seguía la transmisión en vivo.

Esta fue la segunda presentación de la artista en esta edición del festival, luego de su actuación durante el primer fin de semana, replicando el mismo show ante públicos distintos en California.

Hasta el momento, la intérprete no ha revelado fechas, ciudades ni detalles sobre la venta de entradas. Lo único confirmado es que la gira estará basada en su más reciente álbum, Tropicoqueta, lo que ha generado gran expectativa entre sus seguidores.

El anuncio llega tras el éxito del Mañana Será Bonito Tour (2023-2024), considerado uno de los recorridos latinos más taquilleros de los últimos años. Antes de ello, la artista también realizó el Strip Love Tour y el Bichota Tour, consolidando su posicionamiento como una de las figuras más influyentes de la música latina.

Con el ‘Tropicoqueta Tour’, Karol G vuelve a encender la expectativa mundial y deja a sus fanáticos atentos a los próximos anuncios.