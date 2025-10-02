De la actividad tomaron parte más de 25 jóvenes que fortalecieron sus habilidades en redes sociales, aprendieron sobre ciberbullying y aceptaron el reto de crear contenido. Seis de ellos resultaron ganadores y recibieron kits de luces RGB y micrófonos, potenciando así su talento y futuro digital.

Cabe destacar que en Colombia la Semana de la Juventud se ha convertido en una celebración emblemática y crucial en el calendario nacional y está dedicada exclusivamente a homenajear y reconocer el papel fundamental que desempeñan los jóvenes en la sociedad. «Esta iniciativa no solo rinde tributo a la energía, creatividad y determinación de la juventud, sino que también tiene como objetivo fomentar su empoderamiento y promover su participación en el desarrollo de los territorios, tal como sucede en Gucarí, donde los jóvenes son protagonistas de primer nivel», indicó la alcaldesa Leonor Abadía.