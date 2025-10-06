En este punto del barrio en mención la comunidad encendió las alarmas debido a los frecuentes incidentes viales que se registran. Vecinos del sector advierten que se trata de una intersección que resulta peligrosa, por donde transita una gran cantidad de automotores a diario dada su cercanía y conexión con la llamada zona de la salud.

En ese orden de ideas los moradotres señalan que existen falencias en materia de seguridad vial y solicitan pronta intervención por parte de la Dirección de Movilidad y Seguridad Vial para que se haga la demarcación al tiempo que se invierta en una campaña de cultura ciudadana para que los conductores cambien su actitud en las calles.