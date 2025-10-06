Se trata de Lizeth Stefanya López Sosa, quien logró una clasificación histórica al ser la única representante de Tuluá y del Valle del Cauca que estará presente en el Campeonato Nacional Intercolegiado de Ajedrez, certamen que tendrá como sede a la ciudad de Cali en el mes de noviembre, en una fecha aún por confirmarse.

Lizeth Stefanya, quien cursa estudios en el colegio San Pedro Claver de Tuluá, ha venido destacándose en diferentes competencias locales y regionales, consolidándose como una de las jóvenes promesas del ajedrez escolar. Su entrenador Robert González Castillo se siente orgulloso de su progreso.