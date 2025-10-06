En el mismo hecho, un cuarto integrante del grupo ilegal resultó herido y fue capturado por las autoridades tras recibir atención médica conforme a los protocolos establecidos en el Derecho Internacional Humanitario.

Durante la operación, las tropas lograron la incautación de cuatro fusiles, dos armas cortas, 18 proveedores, 580 cartuchos, así como chalecos y material de intendencia que pertenecían a la estructura armada.

El Ejército destacó que esta acción representa un golpe contundente a las capacidades logísticas y operativas del GAO-r 57 ‘Yair Bermúdez’, organización señalada de cometer delitos de extorsión, tráfico de armas y desplazamientos forzados en el norte del Valle y zonas limítrofes con el departamento del Chocó.