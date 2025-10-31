La ceremonia tuvo lugar la noche de este jueves 30 de octubre en el Kiosco La Ceiba del parque Carlos Sarmiento Lora, con la presencia del doctor Jaime Alberto Cabal Sanclemente, presidente ejecutivo nacional de Fenalco, como invitado especial.



Durante la gala se entregaron los reconocimientos a las empresas, líderes y emprendedores que se han destacado por su liderazgo, innovación, compromiso social y aporte constante al desarrollo económico de la región y del país.

El galardón Mercurio de Oro, máximo reconocimiento que otorga Fenalco, fue entregado este año a Ferriobras, empresa que se ha constituido en un referente de progreso, gestión y crecimiento para el sector comercial del Valle del Cauca.

Asimismo, la ceremonia exaltó la labor de destacados empresarios y organizaciones en diferentes categorías:

Responsabilidad Social: Fundación LEVAPAN

Fundación LEVAPAN Ejemplo Emprendedor: Agua Valluna

Agua Valluna Innovación Tecnológica: Xmart Group

Xmart Group Equipo Empresarial: Kitchen Republic

Kitchen Republic Impacto en la Región: EL TABLOIDE y El Príncipe

EL TABLOIDE y El Príncipe Gratitud Gremial: Agropecuaria Goloso del Valle y Centro Comercial La Herradura

Agropecuaria Goloso del Valle y Centro Comercial La Herradura Mujer Empresaria: Gloria Patricia Duque, gerente general de Ricuras del Pandebono

Gloria Patricia Duque, gerente general de Ricuras del Pandebono Mérito Comercial: Cristian Camilo Aristizábal, administrador general de GOMVI

Cristian Camilo Aristizábal, administrador general de GOMVI Comerciante Distinguido: Nancira Toro, gerente general de La Casa del Deportista

Nancira Toro, gerente general de La Casa del Deportista A Toda Una Vida: Javier Soto, de SI Soto Inmobiliaria

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el reconocimiento especial otorgado al periódico EL TABLOIDE, por sus 50 años de trayectoria periodística al servicio de la comunidad tulueña y del centro del Valle. En representación del medio, Nilsa López de Espejo, gerente general del semanario, recibió el galardón que resalta el compromiso, la constancia y el aporte del periódico a la región durante cinco décadas de labor informativa.

La Noche de Gala Mercurio de Oro reafirmó el compromiso de Fenalco con el fortalecimiento del tejido empresarial, la competitividad y el reconocimiento de quienes con su trabajo diario contribuyen al progreso y bienestar del Valle del Cauca.