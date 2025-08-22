El crimen se registró en la transversal 15 con calle 22, sector del barrio San Pedro, en inmediaciones de una reconocida panadería y frente a un establecimiento comercial D1. De acuerdo con las primeras informaciones, las víctimas se encontraban en una motocicleta cuando fueron interceptadas por desconocidos que les dispararon en repetidas ocasiones.

Hasta el momento, los móviles y los responsables del ataque son materia de investigación por parte de las autoridades, quienes adelantan las indagaciones correspondientes para esclarecer este doble homicidio que genera conmoción en la comunidad unionense.