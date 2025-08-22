De acuerdo con los primeros reportes, la explosión se registró hacia las primeras horas de la mañana y ocasionó daños materiales en varios locales comerciales de la zona céntrica. Por el momento, las autoridades confirmaron que no se reportan víctimas.

El área permanece acordonada mientras unidades de la Policía y el Ejército adelantan las labores de investigación para establecer quiénes estarían detrás del ataque

Este hecho ocurre pocas horas después del atentado registrado en Cali, que dejó seis personas muertas y al menos 71 heridas, lo que aumenta la tensión en distintas ciudades del país.