De acuerdo con lo informado, el evento reunió a más de 2.300 asistentes y expertos internacionales en cardiología intervencionista. Fontal Vargas fue elegida por unanimidad como Secretaría Científica de SOLACI, lo que la convierte en la primera docente ucevista en integrar su junta directiva».

Este es un logro que resalta el compromiso y prestigio del Alma Mater de los tulueños y muestra una vez más los avances que se han logrado en los procesos de calidad internos y que trascienden ahora a los escenarios internacionales», indicó el rector Juan Carlos Urriago.