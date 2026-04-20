La invitación es abierta a toda la comunidad para que acompañe la bienvenida con globos, pancartas y mensajes de apoyo al joven talento tulueño.

El recibimiento está programado para este lunes 20 de abril a las 6:45 p.m. en la entrada principal de la UCEVA, donde familiares, amigos, aficionados y ciudadanos podrán sumarse al homenaje.

La jornada busca reconocer el esfuerzo del futbolista y celebrar el logro de una generación que ilusiona al país, destacando además el orgullo que representa para Tuluá ver a uno de sus talentos brillar en el escenario internacional.