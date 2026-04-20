Las diligencias se realizaron en Cali, Jamundí y La Unión, como parte de la segunda fase de la Operación L’Ingenieux, enfocada en debilitar las finanzas de estructuras criminales.

Según las autoridades, los bienes estarían vinculados a Luis Alberto Zapata Sánchez, alias ‘El Negro Zapata’, señalado como exjefe financiero de la organización criminal Los Rastrojos y con presuntos nexos con la estructura armada ‘Jaime Martínez’. También se afectaron propiedades relacionadas con alias ‘Cerrillo’, exparamilitar con antecedentes en actividades de narcotráfico.

Entre los bienes incautados se encuentran tres penthouses, seis parqueaderos, un lote y un local comercial, que quedaron bajo medidas de extinción de dominio.

Las autoridades señalaron que esta acción se suma a la primera fase de la operación realizada en 2025, cuando fueron ocupados 51 bienes y 525 semovientes, avaluados en más de $61.700 millones, en un golpe a las finanzas del crimen organizado en el suroccidente del país.