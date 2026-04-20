Luego del compromiso, el jugador de la albiceleste lanzó un mensaje que rápidamente se viralizó:

“Yo sé que nos vamos a ver en el Mundial y les vamos a romper el ort* como lo hacemos siempre. No nos faltó nada, ¿listo? Gracias”.

Las palabras fueron interpretadas como una provocación directa hacia la Selección Colombia, especialmente por el contexto de una derrota contundente en la que Argentina fue ampliamente superada. Mientras algunos defendieron la frase como parte del “folclore del fútbol” o producto de la frustración, otros la calificaron como innecesaria y poco deportiva.

Más allá de la polémica, Colombia dominó de principio a fin. Miguel Ágamez abrió el marcador al cierre del primer tiempo, tras una jugada colectiva que reflejó el buen juego del equipo nacional. En la segunda parte, Matías Caicedo amplió la ventaja de cabeza y, minutos después, Ágamez firmó su doblete. El 4-0 definitivo lo selló José Escorcia tras una destacada jugada individual.

Argentina, desbordada por el dominio colombiano, terminó el encuentro con tres jugadores expulsados, en medio de la frustración por el resultado.

Con este triunfo, Colombia consiguió su segundo título del Sudamericano Sub-17, luego del obtenido en 1993 en el Eje Cafetero. La consagración confirma el buen momento de esta generación, que ilusiona de cara al Mundial de la categoría.

Aunque Argentina también aseguró su clasificación, la frase de Echenique dejó anticipado un posible reencuentro cargado de tensión, en un duelo que desde ya promete emociones dentro y fuera de la cancha.