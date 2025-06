Los comerciantes del centro de Tuluá, en su inmensa mayoría, «están que tiran la toalla», ante las bajas ventas que han registrado en los últimos meses, situación que empeoró, comercialmente hablando, con el cierre de las principales vías céntricas del municipio, al menos algunas de la más comerciales y consideradas ‘arterias’, por su alto flujo vehicular.



Ese cierre de algunas de las vías céntricas fue ordenado a través de decreto respectivo, por la administración municipal, después de la ola de atentados terroristas que sacudió al casco urbano del municipio durante los días 4 y 5 de junio, miércoles y jueves de la semana anterior.



Dentro del paquete de medidas estaba la restricción de movilidad en la carrera 25, tanto en el perímetro del edificio de la Alcaldía, como también en la misma carrera 25, entre calles 27 y 28, frente a la Fiscalía.



Del mismo modo, ese cierre contempló a la calle 25 entre carreras 26 y 24 y también a la carrera 24 entre las calles 24 y 26.

Ya el lunes 9 de junio, se optó porque el cierre frente a la Fiscalía fuera solo en horas de la noche, entre las 8pm y las 5am del día siguiente. «Cada que hay problemas de seguridad cierran las vías con vallas. No hay alternativas en seguridad», manifestó José Luis Cubillos, propietario de JC Máquinas.

«No están pensando en las personas que están perjudicando», sostuvo Julián Díaz, de Papelería Canela.



Ese grupo de comerciantes que llegó hasta la redacción de El Tabloide para expresar su preocupación, representa el inconformismo de decenas de emprendedores que ahora ven cómo las ventas les han disminuido ostensiblemente.



«En un alto porcentaje, en un 80%, si no es más, dependemos del flujo de vehículos, nuestros clientes en su gran mayoría se desplazan en moto o en carro y si hay cierre de vías, no transitan, entonces tampoco hay ventas», expresó Héctor León, de Natural Do Terra y Tienda Naturista Mundo Verde. A su vez, Néstor Manuel Orduz, propietario de Pintumezclas, acotó que «en riesgo estarían más de 450 empleos de la zona céntrica, como si fuera poco, tarifas de servicios públicos costosos y si no hay ventas, lastimosa-mente tendríamos que eliminar empleos».

Alternativas



Esa es la petición respetuosa que hacen los comerciantes a la administración municipal, que se estudien y se puedan poner en práctica alternativas en materia de seguridad que no solo sea el cierre de las vías. «Además, no solo han cerrado las vías adyacentes a la alcaldía durante estos días, sino que cada que hay un consejo de seguridad las cierran o cada que un personaje importante, llámese gobernadora o ministros, llegan, también hay cierre vial, al igual que cuando hay protestas o marchas».

La respuesta



El secretario de Gobierno de Tuluá, José Martín Hincapié Álvarez dijo que «la semana anterior debido a unas decisiones del gobierno central que afectaban a un líder de una de las organizaciones delincuenciales de Tuluá, inmediatamente se desató una alerta y un plan de intervenciones criminales en diferentes sectores. De manera inmediata se activaron todos los protocolos y se pudo reaccionar para contener este fenómeno.

Fue así como se adoptaron medidas de orden público, entre ellas el cierre de algunas vías. En estos ocho días llevamos un proceso tranquilo, sin sobresalto, incluso la fuerza pública ha logrado algunas capturas. Esto se suma a las acciones de las disidencias de las farc en diferentes sectores y municipios del Valle del Cauca. Sin embargo, las medidas que se han adoptado en Tuluá, con base en informes de inteligencia, han arrojado un balance positivo frente a los hechos sucedidos en distintas regiones del país.

En resumen, se iniciaron las medidas por un hecho determinado pero luego confluyeron otros factores como los ocurridos esta semana en Cali y otros municipios, y ese plan de intervención nos ha permitido atender de forma positiva esa situación y los cierres viales que se han conservado han sido para eso. Aunque la situación hoy es distinta no vamos a bajar la guardia. Les garantizaremos la seguridad a los ciudadanos. Pedimos excusas a los comerciantes, pero esas medidas, todas, hasta el momento han arrojado un balance positivo.»