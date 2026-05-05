El hecho ocurrió en la carrera 23 con calle 20, donde la víctima fue impactada en repetidas ocasiones con arma de fuego, falleciendo en el lugar.

En el mismo ataque resultó herida su hermana, Margarita Bonilla, quien fue trasladada a un centro asistencial de la ciudad, donde recibe atención médica.

Las autoridades hicieron presencia en la zona para acordonar el área y adelantar la inspección técnica, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables de este hecho violento.