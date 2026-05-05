De acuerdo con las autoridades, las víctimas —dos hombres y una mujer— fueron atacadas con arma de fuego y arma blanca en un predio, muriendo en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

En las últimas horas se confirmó que las víctimas fueron identificadas como Fernando, Germán y Sandra, integrantes de una misma familia de apellido Torres, oriundos del municipio de San Pedro y quienes se encontraban en labores en esta zona rural.

La comunidad de Mediacanoa lamenta profundamente lo ocurrido y recuerda a las víctimas como personas trabajadoras y apreciadas en el sector Guayabal.

Las autoridades adelantan operativos para dar con los responsables, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer este triple homicidio que genera conmoción en el centro del departamento.