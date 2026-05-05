El caso se registró en la carrera 23 con calle 20, donde, según información preliminar, un sujeto fue atacado con arma de fuego. La víctima murió en el lugar, mientras que una mujer que también resultó lesionada fue trasladada a un centro asistencial.

El hecho generó alarma entre los habitantes del sector, donde unidades de la Policía hicieron presencia para acordonar la zona y dar inicio a las primeras investigaciones.

Por ahora, las autoridades trabajan en la recolección de pruebas y testimonios que permitan esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

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