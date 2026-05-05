De acuerdo con versiones conocidas, el hombre habría solicitado a la trabajadora que ingresara a su habitación, petición que ella rechazó. Tras esto, la empleada descendió a la recepción para alertar a sus superiores, momento en el que el sujeto la siguió y la agredió. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad, en las que se observa al individuo persiguiéndola vestido únicamente con una toalla.

Testimonios indican que la víctima recibió golpes en el rostro y que el agresor habría protagonizado comportamientos inapropiados previamente dentro del hotel. Minutos después del ataque, el hombre presentó convulsiones, por lo que fue trasladado a un centro médico, donde permanece bajo custodia mientras avanza el proceso judicial en su contra por lesiones personales.

Según reveló El Tiempo, el presunto agresor fue identificado como José Abelardo Rocha Moncada, de 38 años, oriundo de Paime, Cundinamarca. El hombre figura como propietario de una empresa de criminalística con sede en Bogotá y tendría formación militar.

Fuentes judiciales indicaron que registra antecedentes por homicidio y porte de armas en un caso ocurrido en 2023 en Medellín, el cual fue archivado tras determinarse legítima defensa. Además, días antes del ataque ya habría protagonizado otro altercado en la ciudad, por el que fue capturado y posteriormente dejado en libertad.

La víctima anunció que interpondrá denuncia formal, mientras las autoridades avanzan en la recolección de pruebas para esclarecer completamente este caso.