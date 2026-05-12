Las autoridades advirtieron que la masiva movilización de personas durante el campeonato aumentará considerablemente el riesgo de contagio de enfermedades transmisibles, principalmente en aeropuertos, estadios y zonas de concentración de turistas.

“En estos tres países hay brotes de sarampión, hay un número muy importante de casos y, en la aglomeración que se dará alrededor de los estadios, la posibilidad del contagio es importante”, señaló María Cristina Lesmes, secretaria de Salud departamental.

La funcionaria explicó que en el departamento se encuentran habilitadas 58 IPS vacunadoras donde los ciudadanos pueden acceder gratuitamente a la vacuna presentando únicamente el documento de identidad.

“Idealmente deben vacunarse aquellas personas mayores de 30 años que no hayan tenido sarampión en su historia de vida. La vacuna no produce efectos, la tenemos disponible para todos los viajeros y debe aplicarse 15 días antes del viaje. En todas las instituciones públicas de salud y en los puntos donde históricamente hemos vacunado, está a disposición sin ningún costo”, agregó Lesmes.

Las autoridades recordaron además que la vacuna contra el sarampión hace parte del esquema regular de inmunización en Colombia y debe aplicarse a los 12 y 18 meses de edad. También se recomienda un refuerzo entre los 10 y 17 años, así como la vacunación de adultos que no cuenten con esquema completo o no tengan claridad sobre su historial de inmunización.

Desde la Secretaría de Salud insistieron en que esta medida preventiva busca proteger tanto a los viajeros como evitar posibles cadenas de contagio una vez regresen al país tras el Mundial de Fútbol 2026.