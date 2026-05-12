La decisión fue dada a conocer durante un Consejo de Seguridad en el que también se analizó la situación de orden público en zonas rurales de Jamundí.

“Con este incentivo buscamos que la comunidad nos informe, para que de esa manera podamos dar con las personas que cometieron este acto sicarial en el municipio de Calima”, afirmó la mandataria departamental.

De acuerdo con el alcalde de Calima El Darién, Alejandro Antonio Cadavid, el ataque ocurrió en la noche del Día de la Madre, cuando varias personas compartían en un minimarket del municipio.

“Unos sujetos se acercaron a un minimarket donde estaban departiendo varias personas y sin mediar palabra, dispararon contra un grupo de personas que estaban allí; de los cuales resultaron heridas dos personas y dos personas desgraciadamente murieron”, explicó el mandatario local.

Las autoridades destacaron que, pese a este hecho violento, durante el fin de semana del Día de la Madre se registró una reducción del 38 % en los homicidios en el departamento frente a años anteriores.

“El fin de semana del Día de la Madre hubo una reducción en todo el departamento del 38% de homicidios. Eso quiere decir que ese día hubo mayor fraternidad, hubo mejor convivencia”, agregó la gobernadora Dilian Francisca Toro.

Las autoridades habilitaron las líneas 3213947235 y 3232733412 para recibir información que permita ubicar y judicializar a los responsables del crimen.