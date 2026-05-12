A través de un comunicado emitido por Fast Moda S.A.S., empresa vinculada a la reconocida cadena de ropa interior y accesorios, la compañía aclaró que el detenido no tiene actualmente ningún tipo de relación comercial, laboral, contractual, societaria ni operativa con la marca desde el año 2021.

La empresa explicó que el único vínculo que existió en el pasado correspondió a una relación comercial de cliente-proveedor dentro de la cadena de suministro del sector retail, precisando además que Martínez Martínez nunca integró la estructura directiva o administrativa de la compañía ni participó en la toma de decisiones empresariales.

“Cualquier situación personal, conducta o investigación relacionada con el señor Walter Francisco Martínez Martínez corresponde exclusivamente a su ámbito individual”, señaló la empresa en el comunicado.

La marca también indicó que espera que al capturado se le respeten las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia mientras avanzan las investigaciones judiciales.

El documento fue firmado por el abogado penalista Iván Cancino, quien actúa como apoderado de la empresa y reiteró el compromiso de la compañía con la transparencia, el cumplimiento de la ley y la colaboración con las autoridades competentes en caso de ser requerida.

El caso ha generado atención nacional debido a la magnitud de la investigación relacionada con presuntas redes de contrabando y lavado de activos en el país.