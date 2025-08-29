El técnico Néstor Lorenzo anunció este viernes la lista de convocados para los compromisos de septiembre frente a Bolivia y Venezuela, en la que resalta el nombre del experimentado delantero Dayro Moreno.

Colombia se ubica en una posición privilegiada de la tabla de eliminatorias y depende de sí misma para asegurar uno de los seis cupos directos a la cita orbital. Sin embargo, el cuerpo técnico y los futbolistas son conscientes de que un tropiezo podría complicar el panorama y extender la espera por otros cuatro años.

Los duelos ante Bolivia y Venezuela se perfilan como determinantes para certificar la clasificación.