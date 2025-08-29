El técnico Néstor Lorenzo anunció este viernes la lista de convocados para los compromisos de septiembre frente a Bolivia y Venezuela, en la que resalta el nombre del experimentado delantero Dayro Moreno.
Colombia se ubica en una posición privilegiada de la tabla de eliminatorias y depende de sí misma para asegurar uno de los seis cupos directos a la cita orbital. Sin embargo, el cuerpo técnico y los futbolistas son conscientes de que un tropiezo podría complicar el panorama y extender la espera por otros cuatro años.
Los duelos ante Bolivia y Venezuela se perfilan como determinantes para certificar la clasificación.
- Andrés Román – Atlético Nacional (COL)
- Camilo Vargas – Atlas F.C. (MEX)
- Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG)
- David Ospina – Atlético Nacional (COL)
- Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)
- Dayro Moreno – Once Caldas DAF
- Deiver Machado – R.C. Lens (FRA)
- James Rodríguez – Club León (MEX)
- Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)
- Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG)
- Jhon Arias – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)
- Jhon Córdoba – F.C. Krasnodar (RUS)
- Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA)
- Johan Mojica – R.C.D Mallorca (ESP)
- Jorge Carrascal – Flamengo (BRA)
- Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG)
- Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)
- Kevin Castaño – River Plate (ARG)
- Kevin Mier – Cruz Azul (MEX)
- Luis Díaz – F.C. Bayern Munich (GER)
- Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)
- Marino Hinestroza – Atlético Nacional (COL)
- Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)
- Santiago Arias – E.C. Bahía (BRA)
- Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA)
- Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)
