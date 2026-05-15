Con una propuesta fresca y contemporánea, EROS transforma la histórica balada romántica en una vibrante cumbia cargada de nostalgia, sentimiento y sonidos modernos, conectando con nuevas generaciones sin perder la esencia emocional que convirtió la canción en un himno latinoamericano.

“Te he prometido” es el primer sencillo oficial de Close Friends, el próximo álbum del artista, inspirado en la cercanía y autenticidad que ha construido con su comunidad digital. El proyecto nace como una extensión de la relación que EROS mantiene con sus seguidores en plataformas sociales, especialmente en TikTok e Instagram, donde miles de personas siguen diariamente su crecimiento artístico.

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip íntimo y emotivo, donde el cantante aparece junto a sus músicos interpretando el tema en una atmósfera cercana y cálida, reflejando la sensibilidad que marca esta nueva etapa de su carrera.

Con más de 1.4 millones de seguidores en TikTok, EROS se ha convertido en una de las nuevas figuras emergentes de la música colombiana. Su historia artística comenzó precisamente en las transmisiones en vivo y contenidos digitales, creando una conexión genuina con el público que hoy respalda cada uno de sus lanzamientos.

Luego del impacto de su EP Tap Tap, inspirado en el popular gesto de TikTok Live para enviar regalos y monedas a los creadores, el cantante prepara ahora Close Friends, un álbum compuesto por nueve canciones que exploran sonidos de cumbia y salsa desde una mirada moderna, romántica y emocional.

Además de su crecimiento en plataformas digitales, EROS vive actualmente uno de los momentos más importantes de su carrera gracias a su participación en A Otro Nivel, donde hace parte de un talentoso cuarteto que viene conquistando al público y demostrando su capacidad vocal y artística en uno de los escenarios musicales más importantes de la televisión colombiana.

“Te he prometido” ya se encuentra disponible en plataformas digitales de audio y video, posicionándose como uno de los adelantos más destacados del nuevo álbum y generando una excelente respuesta orgánica entre sus seguidores.

Instagram oficial: @eros.official