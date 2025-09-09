Bernal protagonizó una actuación memorable al integrarse en la fuga del día y consolidar una ventaja superior a los cuatro minutos sobre el pelotón. En el exigente final en alto, el zipaquireño desplegó toda su capacidad como escalador para cruzar en solitario la línea de meta, en una demostración de fortaleza física y temple mental.

El triunfo cobra un significado especial para el colombiano, quien en 2022 sufrió un grave accidente que puso en riesgo su carrera. Pese a haber perdido tiempo en la etapa 9 y caer al puesto 11 de la clasificación general, Bernal ha centrado sus esfuerzos en buscar victorias parciales, objetivo que cumplió con creces en esta jornada.

La fuga, en la que también participaron figuras como Mikel Landa, mantuvo la emoción viva hasta el último kilómetro. Con esta victoria, Bernal se consolida como el mejor latinoamericano de la carrera y deja abierta la puerta para escalar posiciones en las etapas de montaña que restan, así como en la contrarreloj individual.

La afición colombiana celebra un nuevo capítulo en la brillante trayectoria de Egan Bernal, quien vuelve a demostrar que está de regreso en la élite del ciclismo mundial.