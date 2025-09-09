La finalidad de estas jornadas que se replicarán en varios planteles es proteger a niños, niñas y adolescentes, jóvenes y a los no fumadores a la exposición de los cigarrillos convencionales, así como a los cigarrillos electrónicos.

Durante la actividad, se realizó una capacitación, la cual brindaron uniformados del Grupo de Gestión Antidrogas Regional No. 4 de la Dirección de Antinarcóticos, sobre prevención de sustancias psicoactivas, teniendo en cuenta que la mayoría de personas que inician a consumir sustancias estupefacientes lo hacen a través del uso de vapeadores.