El objetivo de esta actividad fue generar conciencia ambiental, promover el cuidado del entorno desde temprana edad y motivar a los más jóvenes a convertirse en agentes activos en la conservación del territorio yotocense.

«Está claro que el medio ambiente y el cambio climático se han convertido en grandes preocupaciones en todos los niveles y de manera especial factores como la pérdida de biodiversidad y la contaminación que afectan los diferentes espacios de la sociedad y por esa razón los jóvenes y medio ambiente son una mezcla que se debe fortalecer en la sociedad y son ellos los llamados a convertirse en la fuerza impulsora en la lucha por la sostenibilidad y la protección del medio ambiente en cada uno de los territorios y en este caso el yotocense», indicó Lauren Obregoso, titular de ese despacho al hacer el balance de la actividad que contó con una positiva acogida de los niños y jóvenes de la localidad.