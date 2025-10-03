La actividad, realizada en la Plaza Cívica Boyacá, contó con la participación de más de 200 personas, de instituciones educativas del municipio, estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Uceva, como también se sumó la empresa Panela El Trébol.

«Con estas acciones, se busca fortalecer la cultura ambiental en la comunidad y consolidar a Tuluá como un territorio que promueve el manejo responsable de residuos y la preservación de los recursos hídricos» indicó Lina María Becerra, titular de la Sedama. Resaltó la funcionaria que la Semana Ambiental, en su décima versión, se inició con una sembratón en el Parque de la Familia, con 30 especies ornamentales que estarán embelleciendo este espacio para los tulueños, buscando de esta manera aportar a la recuperación paisajística y fortalecer el sentido de pertenencia por el lugar.