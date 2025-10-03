El hallazgo se registró en jurisdicción del corregimiento de Juan Díaz, hasta donde llegaron organismos de socorro y autoridades locales que adelantaban un operativo de búsqueda desde la tarde del miércoles.

De manera extraoficial se conoció que el cuerpo presentaba heridas ocasionadas por arma de fuego, sin embargo, las autoridades aún no entregan un pronunciamiento oficial sobre el caso.

Se espera que el Distrito de Policía Cartago emita un reporte detallado sobre las circunstancias de este crimen, que ya es materia de investigación.