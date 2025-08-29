Con este postualdo que hace parte del diario vivir de quienes hacen parte de los procesos formativos en la Granja Agrostólogica de la Unidad Central del Valle, fueron recibidos los niños de transición de la Institución Técnica de Occidente de Tuluá, quienes visitaron la granja para vivir la experiencia del contacto con la naturaleza.

Fue un espacio donde además de conocer sobre las especies existentes los motivó a valorar los recursos y descubrir la manera como la agricultura sostenible impulsa el bienestar de las comunidades.

Para los pequeños fue un aprendizaje que dejó sembrada en su conciencia que desde la infancia hay que apostarle a un futuro más sostenible. Cabe destacar que la Granja es reconocida como parte del componente práctico de diferentes programas académicos ofertados por la Institución, entre ellos Ingeniería Ambiental, Agropecuaria e Industrial y la Tecnología Agropecuaria Ambiental, siendo este un espacio para el desarrollo del conocimiento y la investigación científica. El espacio está abierto para quienes deseen conocer más de los temas ambientales y ecológicos.