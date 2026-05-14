La entrega incluye ocho motocicletas de alto cilindraje y tres camionetas doble cabina, vehículos que serán utilizados por los agentes de tránsito en municipios del norte, centro y sur del Valle.

Según las autoridades, esta nueva dotación permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias viales, fortalecer la presencia operativa en corredores estratégicos y aumentar los controles en zonas con alta accidentalidad y flujo vehicular.

El secretario de Movilidad del Valle, Iván Camilo Arboleda, señaló que el objetivo es optimizar las labores de prevención, acompañamiento y regulación del tránsito, especialmente durante temporadas de festividades y puentes festivos, cuando se incrementan los desplazamientos en las carreteras del departamento.

Además de los operativos, la dependencia continúa desarrollando campañas de pedagogía y educación vial en distintos municipios. De acuerdo con cifras oficiales, más de 8 mil ciudadanos han participado en jornadas de sensibilización adelantadas por la Secretaría.

La Gobernación del Valle espera que estas acciones contribuyan a reducir los índices de siniestralidad registrados durante el último año y fortalecer la seguridad de conductores, motociclistas y peatones en las vías vallecaucanas.