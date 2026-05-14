El crimen se registró sobre las 7:10 de la noche del miércoles en inmediaciones del puente de Río Claro, en la vía hacia el corregimiento de Robles. De acuerdo con información preliminar, la mujer fue atacada con arma de fuego en el sector conocido como La Novillera, sobre la carretera Guachinte.

La Sijín de la Policía ya adelanta las investigaciones para establecer los responsables y los móviles del homicidio.

Claribel Moreno se había convertido en una figura conocida a nivel nacional por la búsqueda incansable de su hija Natalia, quien desapareció el 18 de agosto de 2021 luego de viajar a Cartagena para celebrar su cumpleaños número 22 junto a unas amigas.

Según relató en diferentes entrevistas y en el pódcast “Más Allá del Silencio”, la última comunicación con su hija ocurrió ese mismo día. Después de notar que Natalia dejó de responder mensajes y llamadas, inició una búsqueda que la llevó a recorrer distintas ciudades del país y realizar constantes publicaciones en redes sociales para mantener visible el caso.

En medio de esa búsqueda, Claribel también denunció amenazas contra ella y su familia.

Hasta el momento, casi cinco años después de la desaparición de Natalia Buitrago, las autoridades no han esclarecido qué ocurrió con la joven ni cuál es su paradero.