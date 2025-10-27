La iniciativa se enmarca en el Convenio 015 de 2025, celebrado entre la CVC y la Fundación Los Alpes, un compromiso interinstitucional con la calidad de vida y el ambiente sonoro del municipio.

El objetivo principal de estas visitas es generar conciencia entre los comerciantes, gremios, juntas de acción comunal y comunidad en general sobre los elevados niveles de ruido que se están generando. La contaminación auditiva es un problema que afecta la salud pública y el bienestar general de los seres vivos en Calima El Darién.