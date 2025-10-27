Según las primeras versiones, el hecho se registró en la carrera 4 con calle 4B, cuando sujetos armados abordaron a Hernández y dispararon en repetidas ocasiones contra su humanidad.

Gravemente herido, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital San José de Buga, donde los médicos intentaron estabilizarlo; sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer los móviles del crimen y dar con el paradero de los responsables.