En el marco de esta jornada, se desarrollaron actividades lúdicas orientadas a promover la integración, la sana convivencia y el reconocimiento de la diversidad como un valor fundamental dentro de la comunidad sampedreña.

«Con estas acciones, la Administración Municipal reafirma su compromiso con la inclusión, el respeto por la diversidad y la construcción de entornos seguros y equitativos para todas las personas» dijo el alcalde Diego Fernando Mendoza Tascón al hacer referencia a un evento que permitió a los participantes explorar su creatividad, compartir experiencias y reflexionar sobre la importancia del autocuidado y la salud mental