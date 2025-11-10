De acuerdo con el reporte oficial, la aeronave HK 641, que cubría la ruta Yavarate – Papunahua – Bocoa – Mitú, perdió contacto con la torre de control aproximadamente dos minutos después de su despegue. Posteriormente fue encontrada completamente incinerada.

Los funcionarios fallecidos fueron identificados como Gabriel Gómez Sánchez, José Misael Silva Bernal y Nadia Valentina Valencia Yepes, adscritos a la Delegación Departamental del Vaupés, quienes regresaban a Mitú luego de culminar la primera jornada de inscripción de ciudadanos en los puestos de votación.

El registrador nacional, Hernán Penagos, informó que los tres servidores se encontraban cumpliendo funciones logísticas y administrativas en el marco del proceso electoral y expresó sus condolencias a las familias.

La Aeronáutica Civil indicó que coordina con las autoridades militares, de Policía y organismos de socorro las labores de recuperación de los cuerpos y el aseguramiento de la zona, mientras se adelantan las investigaciones para determinar las causas del siniestro.